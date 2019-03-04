OnePlus 7 с выдвижной камерой появился на видео

Следующий смартфон компании привлечёт внимание расположением фронтальной камеры. Предшественник удивлял подэкранным сканером отпечатка пальца.

Инсайдер @OnLeaks и сайт Pricebaba рассекретили дизайн OnePlus 7.

Особенностью смартфона станет выдвижная камера. По этой причине на передней панели не будет вырезов. Лайф тестировал Vivo NEX с таким форм-фактором.

На нижней панели расположатся порт USB-C и один динамик. Ранее компания отказалась от разъёма для наушников. На спинке разместятся тройная камера с вертикально расположенными сенсорами и логотип компании.

Диагональ экрана составит 6,5 дюйма, края экрана будут изогнутыми. Сканер отпечатка расположится под дисплеем, как у OnePlus 6T.

Смартфон должны представить этой весной. OnePlus был показан в середине мая 2018 года.