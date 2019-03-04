В Сети появились изображения гибкого iPad

Издание LetsGoDigital показало, каким мог быть гибкий iPad.
Apple telefoon evolueert tot een opvouwbare iPad tablet https://t.co/uPQLN4WmJS pic.twitter.com/Urw9I0EuCg— LetsGoDigital (@letsgodigitalNL) 2 марта 2019 г.
Планшет сгибался бы вдоль, экраном наружу. Фронтальная камера располагалась бы не посередине, а слева, чтобы её можно было использовать в сложенном состоянии.
Ранее стало известно, что Samsung предоставила на тест Apple гибкий экран, что стоит в Galaxy Fold. Возможно, его мы увидим и в складных устройствах из Купертино.
Ранее сооснователь Apple Стив Возняк выразил беспокойство из-за невыпуска складного iPhone. Apple, по его мнению, должна быть лидером во всех направлениях.
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