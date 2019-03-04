В Сети появились изображения гибкого iPad

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В Сети появились изображения гибкого iPad

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Фото: © twitter@letsgodigitalNL

Дизайнеры показали, каким может быть складное устройство от компании из Купертино.

Издание LetsGoDigital показало, каким мог быть гибкий iPad.

Планшет сгибался бы вдоль, экраном наружу. Фронтальная камера располагалась бы не посередине, а слева, чтобы её можно было использовать в сложенном состоянии.

Ранее стало известно, что Samsung предоставила на тест Apple гибкий экран, что стоит в Galaxy Fold. Возможно, его мы увидим и в складных устройствах из Купертино.

Ранее сооснователь Apple Стив Возняк выразил беспокойство из-за невыпуска складного iPhone. Apple, по его мнению, должна быть лидером во всех направлениях.

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