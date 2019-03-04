Будущий хит? Известны дизайн, характеристики и цены Honor 20

Смартфон удивит качественным экраном и тройной камерой. По цене — средний класс.

В Сети появилась информация о смартфоне среднего класса Honor 20. Об этом сообщает GSM Arena.

Камера будет тройной. Сенсоры расположатся в левом верхнем углу вертикально, верхний модуль будет стоять отдельно, а не в общем блоке, светодиодная вспышка разместится под камерами. Дизайн передней панели неизвестен.

Устройство предложит 6,1-дюймовый OLED-экран, чипсет Kirin 980 и аккумулятор на 3650 мАч. Ёмкость оперативной памяти составит 6 или 8 Гб, встроенной — 128 или 256 Гб.

Также телефон получит программные возможности для улучшения производительности. Это Gaming+, Link Turbo, CPU Turbo и GPU Turbo. Последняя увеличивает производительность на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

Разрешение основной камеры составит 48+20+8 Мп. По полученным данным, она наберёт 108 баллов в тесте DxO Mark и займёт второе место по качеству съёмки после Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro и Samsung Galaxy S10+, которые делят первое место.

Стоимость Honor 20 в Китае в минимальной модификации составит 2999 жэньминьби, или около 29,5 тысячи рублей, а в максимальной — 3799 жэньминьби, это примерно 37 тысяч рублей.

Предшественник Honor 20 — Honor 10 — стал хитом компании. Первую партию раскупили за сутки, а за два месяца было продано 3 миллиона копий.