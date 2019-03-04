Android Q ещё не вышел, а его уже взломали

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Android Q ещё не вышел, а его уже взломали

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Фото © TM

Разработчику удалось установить утилиту с доступом к файловой системе в раннюю сборку операционной системы.

Android Q ещё не вышел, но хакеры уже взломали его раннюю сборку. Об этом сообщил разработчик Джон Ву в "Твиттере".

Программист выложил в Сеть скриншот, подтверждающий, что ему удалось установить на Android Q утилиту Magisk с root-доступом к файловой системе. Если в защиту ОС не внесут изменения, root можно будет получать и на релизной сборке Android Q.

Публичные бета-версии, скорее всего, появятся уже весной этого года. Официально систему представят на конференции Google I/O 7 мая. В ней появятся встроенная поддержка 3D-сканирования лиц и тёмная тема.

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