Android Q ещё не вышел, а его уже взломали

Разработчику удалось установить утилиту с доступом к файловой системе в раннюю сборку операционной системы.

Android Q ещё не вышел, но хакеры уже взломали его раннюю сборку. Об этом сообщил разработчик Джон Ву в "Твиттере".

Android Q is officially rooted (before any official build is available). Weird flex but OK 😜 pic.twitter.com/tQ3tomb35n — John Wu (@topjohnwu) 3 марта 2019 г.

Программист выложил в Сеть скриншот, подтверждающий, что ему удалось установить на Android Q утилиту Magisk с root-доступом к файловой системе. Если в защиту ОС не внесут изменения, root можно будет получать и на релизной сборке Android Q.

Публичные бета-версии, скорее всего, появятся уже весной этого года. Официально систему представят на конференции Google I/O 7 мая. В ней появятся встроенная поддержка 3D-сканирования лиц и тёмная тема.