Vivo может создать смартфон, заряжающийся по воздуху

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Vivo может создать смартфон, заряжающийся по воздуху

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Фото © Facebook/Vivo

С новой технологией, чтобы заряжать мобильное устройство, не нужно будет класть его на коврик.

Есть вероятность, что смартфоны Vivo смогут заряжаться беспроводным путём на расстоянии от источника питания. Об этом сообщает Pocket Now.

Компания заключила партнерское соглашение с Energous, производителем такой технологии. Предположительно, мощность устройства составит 20 Ватт.

Ранее на Kickstarter появилась по-настоящему беспроводная зарядка Funxim Wireless Pro. Она позволяет разместить на столе исключительно коврик без кабеля. Аксессуар состоит из двух частей: липкого стикера и блока питания. Одна часть наклеивается на поверхность стола, а вторая под ним, подключается к розетке и питает смартфон через стикер беспроводным путём

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