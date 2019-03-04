Vivo может создать смартфон, заряжающийся по воздуху

Есть вероятность, что смартфоны Vivo смогут заряжаться беспроводным путём на расстоянии от источника питания. Об этом сообщает Pocket Now.
Компания заключила партнерское соглашение с Energous, производителем такой технологии. Предположительно, мощность устройства составит 20 Ватт.
Ранее на Kickstarter появилась по-настоящему беспроводная зарядка Funxim Wireless Pro. Она позволяет разместить на столе исключительно коврик без кабеля. Аксессуар состоит из двух частей: липкого стикера и блока питания. Одна часть наклеивается на поверхность стола, а вторая под ним, подключается к розетке и питает смартфон через стикер беспроводным путём
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