Названа дата презентации бюджетного Xiaomi Redmi 7 с топовой камерой

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Названа дата презентации бюджетного Xiaomi Redmi 7 с топовой камерой

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Фото © facebook.com/xiaomiglobal

Суббренд известного китайского производителя готовит свой третий смартфон. Он опять же удивит камерой.

Redmi 7 представят 6 марта в Мадриде, Испания. Об этом сообщила Xiaomi в "Фейсбуке".

В записи указан хештег #48MPforEveryone. Смартфон получит камеру на 48 мегапикселей, как Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Остальные характеристики девайса не сообщаются.

В начале 2019 года Redmi отделилась от Xiaomi и стала самостоятельным брендом. Под ним будут выпускаться бюджетные смартфоны. Первым смартфоном компании стал Redmi Note 7, как раз удививший камерой с высочайшим разрешением.

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