iPhone 2019 года смогут работать под водой

Журналист узнал об особенности дисплеев новых смартфонов Apple. Логичная инновация после погружения последних iPhone в пиво.

iPhone 2019 года, вероятно, смогут работать под водой. Об этом сообщил журналист XDA Developers Макс Вайнбах, передаёт TechRadar.

С новым режимом сенсоры дисплея будут реагировать на прикосновения пальцев даже под водой. Вайнбах сообщил, что у компании есть патент на технологию. Каким образом она будет воплощена в реальность, не сообщается.

iPhone XS и XS Max также удивили защитой от воды и пыли IP68. С ней смартфоны выдерживают погружение в пиво. XS Max продержался в нём пять часов и продолжил работать.