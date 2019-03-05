Совершенен во всём? Экран Galaxy S10 назван лучшим в мире

Эксперты высоко оценили качество дисплея в новом смартфоне корейской компании. Он ярче, чем у предшественника.

Эксперты DisplayMate оценили экран 6,1-дюймового Samsung Galaxy S10 и назвали его лучшим в мире.

Больше всего они выделили яркость. Этот показатель значительно выше, чем у Galaxy S9. По другим параметрам экран также был высоко оценён.

Отметим, что экран защищён покрытием Gorilla Glass 6, которое очень трудно поцарапать. Но даже если царапины появятся, они не повлияют на качество работы ультразвукового сканера отпечатка пальца.

Ранее основная и фронтальная камеры Galaxy S10+ были признаны лучшими на мобильном рынке. Тыльная камера делит первую строчку с Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro, фронтальная — единоличный лидер.