Топ-менеджер Huawei назвал главную особенность P30 Pro

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Топ-менеджер Huawei назвал главную особенность P30 Pro

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Фото: © twitter.com/mobiltelefon

Самый дорогой смартфон линейки P снова удивит возможностями камеры. Какой особенностью именно, рассказал генеральный директор компании.

Генеральный директор Huawei Ричард Ю подтвердил, что камера флагмана P30 Pro должна удивить возможностями зума, сообщает Phone Arena.

Смартфон получит камеру с четырьмя сенсорами. В ней фокусное расстояние можно будет увеличить десятикратно.

В P20 Pro также делали ставку на камеру. Спустя год он по-прежнему лидирует в рейтинге DxO Mark, деля позицию с Mate 20 Pro и Samsung Galaxy S10+.

Серию P30 представят 26 марта в Париже. Ранее стало известно, что у P30 Pro будет экран с изогнутыми краями.

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