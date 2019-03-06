Назван топ-10 самых быстрых смартфонов в мире

Бенчмарк Antutu опубликовал список из 10 самых быстрых смартфонов в мире.
На первом месте расположился недавно представленный Xiaomi Mi 9 на Snapdragon 855 с 371 849 баллами. Второе место занял Lenovo Z5 Pro GT, также на Snapdragon 855, с 353 469 баллами, а третье — Nubia Red Magic Mars на Snapdragon 845 с 320 763 баллами.
Далее расположились Huawei Mate 20 Pro, Honor V20, Huawei Mate 20 X, Honor Magic 2, ASUS ROG Phone, Xiaomi Black Shark Helo и Xiaomi Mi 8 Pro.
На выставке MWC 2019 Mi 9 был презентован для Европы. Он будет предлагаться в двух комплектациях: 6+64 Гбайт за 449 евро и 6+128 Гбайт за 499 евро. В переводе в рубли это 33 и 37 тысяч соответственно. Дата выхода смартфона в России пока не названа.
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