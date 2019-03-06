Названы самые популярные гаджеты на 8 Марта

Сеть интернет-магазинов рассказала, какие устройства будут подарены в Международный женский день.

Объединённая компания "Связной/Евросеть" проанализировала покупки в своих интернет-магазинах с 1 по 6 марта и выяснила, какие подарки были куплены женщинам на 8 Марта.

Самыми популярными подарками стали смартфоны, умные и портативные колонки, смарт часы, планшеты и цифровые фотоаппараты. Средний чек составил 17 121 рубль, общие продажи электроники выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как и ожидалось, самым популярным подарком стал смартфон. Мужчины чаще всего предзаказывали один из девайсов серии Samsung Galaxy S10, на втором месте по популярности расположился iPhone XS Max на 512 ГБ.

Также в топе популярных товаров к 8 Марта расположилась Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса и портативная колонка JBL Flip 4. Среди умных часов наиболее высокий спрос оказался у Watch Series 4 в цвете серый космос и Xiaomi Amazfit Bip.

Ранее были названы самые популярные гаджеты на 23 Февраля. Самыми популярными категориями были триммеры, беспроводные наушники и портативные колонки.