Samsung выпустит ещё два складных смартфона

Samsung планирует выпустить ещё два складных смартфона. Об этом сообщает Bloomberg в исследовательском отчёте.
Одна модель будет похожа на Huawei Mate X: один экран, сгибаемый наружу. Второй смартфон будет сгибаться вертикально вовнутрь и в разложенном состоянии представлять из себя увеличенный классический смартфон. Устройства будут выпущены в конце 2019-го или в начале 2020 года.
20 февраля компания представила Samsung Galaxy Fold. Он получил два дисплея и сгибается вовнутрь. Диагональ первого дисплея — 4,6 дюйма, диагональ второго — 7,3 дюйма.
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