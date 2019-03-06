Samsung выпустит ещё два складных смартфона

Электронный гигант опробует два новых дизайна. Первый гибкий телефон получил два экрана и будет складывается вовнутрь.

Samsung планирует выпустить ещё два складных смартфона. Об этом сообщает Bloomberg в исследовательском отчёте.

Одна модель будет похожа на Huawei Mate X: один экран, сгибаемый наружу. Второй смартфон будет сгибаться вертикально вовнутрь и в разложенном состоянии представлять из себя увеличенный классический смартфон. Устройства будут выпущены в конце 2019-го или в начале 2020 года.

20 февраля компания представила Samsung Galaxy Fold. Он получил два дисплея и сгибается вовнутрь. Диагональ первого дисплея — 4,6 дюйма, диагональ второго — 7,3 дюйма.