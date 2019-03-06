Гарантия не сгорит. Apple разрешила ставить любые аккумуляторы в iPhone

Пользователи смогут ставить батареи сторонних производителей. Сервисные центры всё равно примут смартфоны на ремонт.

Apple изменила правила ремонта iPhone в авторизованных сервисных центрах. Об этом сообщает iGeneration. Теперь смартфоны с неоригинальными аккумуляторами можно ремонтировать, причём даже по гарантии.

Раньше при наличии неоригинальной комплектующей сервисные центры не имели права ремонтировать устройства. Теперь это правило не распространяется на батареи. О причинах такого изменения не говорится.

В 2018 году вокруг Apple разразился скандал из-за замедления старых iPhone. Это происходило из-за износа аккумулятора. По этой причине компания открыла программу по замене аккумулятора с большой скидкой.