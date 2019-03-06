Куда столько? Samsung выпустит ещё два складных смартфона

Устройства слишком дорогие, но следующая модель может выйти уже менее чем через год. Лайф разбирался, стоит ли покупать новые устройства

Смартфоны в новых форм-факторах уже успели наделать много шума. Конкуренты критикуют друг друга за "ошибочный подход" к созданию продуктов и одновременно готовят следующие новинки. Один из самых ожидаемых продуктов 2019 года — смартфон Samsung. По нему уже успел "проехаться" генеральный директор Huawei Ричард Ю, который назвал смартфон слишком тяжёлым из-за наличия двух дисплеев. А экран устройства Huawei, как говорит топ-менеджер Motorola, сильно подвержен царапинам, потому что сгибается наружу и выполнен из пластика, гибкое защитное стекло пока что находится в разработке.

Вместе с Samsung и Huawei на MWC 2019 прототипы складных смартфонов показала компания TCL. В отличие от техногигантов, в TCL не остановились на одном решении, а представили сразу несколько телефонов, сгибающихся по-разному. Там и Mate X-подобный аппарат со складывающимся наружу экраном, и такой же, но с дополнительным экраном на спинке, и классический увеличенный телефон, сгибающийся как кнопочная раскладушка. А в начале зимы новый форм-фактор показала Xiaomi: у китайцев новый телефон вообще сгибается два раза подряд.

Excited to share this video of a special Xiaomi smartphone from our President and Co-founder Bin Lin. It is the world’s first ever double folding phone — that’s pretty cool, isn’t it? #xiaomi #foldingphone #technology pic.twitter.com/iBj0n3vIbW — Wang Xiang (@XiangW_) 23 января 2019 г.

В начале марта издание Bloomberg раскрыло карты Samsung: компания готовит ещё два складных устройства с разными дизайнами — первый получит один экран и будет сгибаться, как Huawei Mate X, экраном наружу, а второй в виде обычного удлинённого смартфона будет сгибаться по-вертикали.

Удивительного в этой новости мало. Складные смартфоны слишком далеки от идеала, и производители продолжают поиски идеального решения. В ближайшее время производителям и продавцам придётся понять, насколько в принципе актуально направление и какой дизайн из множества самый лучший.

Пока самым практичным кажется решение от Huawei: толщина корпуса приемлема, а телефон прост в пользовании. Проблему с царапинами должно решить гибкое защитное стекло Corning Gorilla Glass, которое уже тестируется.

Идея у таких смартфонов одна: предложить большой экран там, где он раньше был недоступен. Средства достижения слишком разные, и на поиск идеального, видимо, нужно потратить много времени. Не исключено, что технология умрёт, так и не родившись: многим пользователям достаточно обычных iPhone и смартфонов под управлением Android. Однако у производителей, видимо, свой взгляд на вещи.