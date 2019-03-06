Названа главная особенность Xiaomi Mi Mix 3 5G

Смартфон-слайдер с поддержкой сотовой связи нового поколения сможет снимать потоковое видео в высочайшем разрешении.

Xiaomi Mi Mix 3 5G сможет воспроизводить видео в прямом эфире в разрешении 8K. Об этом сообщает GizmoChina.

Потоковая трансляция в высочайшем разрешении станет возможной благодаря чипу Snapdragon 855 и модему Snapdragon X50 5G. Напомним, одна из особенностей 5G — возможность разговаривать в видеочате без помех. Обновлённую версию Mix 3 представили на MWC 2019.

Mi Mix 3 — слайдер. Он был представлен осенью прошлого года. Также смартфон интересен беспроводной зарядкой в комплекте. Релиз 5G-версии запланирован на май 2019 года, её стоимость составит 599 евро.