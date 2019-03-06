Назван самый популярный бренд смартфонов в России

Аналитики исследовали российский мобильный рынок. Лидер за последний год увеличил долю в 1,5 раза.

Исследователи Canalys проанализировали рынок смартфонов в России в 2018 году.

Самым популярным брендом стал Huawei. За год было отгружено 8,4 миллиона устройств этой марки. Его доля в России увеличилась на 167,9%.

На втором месте Samsung с 7,5 миллиона отгрузок. Её доля уменьшилась на 6,6%. На третьем — Apple — с 5,5 миллиона отгрузок за год. Далее, соответственно, расположились Xiaomi и Nokia.

Ранее iPhone 7 был назван самым популярным смартфоном в России. Его доля составила 7,18%. На втором месте расположился iPhone 6, на третьем — iPhone 6S.