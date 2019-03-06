Нужно больше золота. iPhone XS и XS Max снова упали в цене

Apple не устраивает спрос на новое поколение смартфонов, из-за чего компания снижает их стоимость.

Китайские ресейлеры снизили стоимость iPhone XS и XS Max. Об этом сообщает 9to5mac.

Конгломерат Suning опустил цену iPhone XS на 1000 юаней, или 10 тысяч рублей, в офлайне и на 1300 юаней, или 12,5 тысячи рублей, в онлайне. Стоимость XS Max же упала на 2000 юаней, или 20 тысяч рублей.

Apple снижает цены iPhone через ресейлеров, уменьшая закупочную стоимость. Компания недовольна спросом на iPhone в Поднебесной. Возможно, цены на смартфоны в ближайшее время изменятся и в России.

Последнее снижение цен iPhone было в феврале 2019 года. Тогда цена опустилась у всех моделей 2017 и 2018 годов, кроме снятого с производства iPhone X, в магазинах есть только остатки.