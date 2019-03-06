Популярные приложения для Android уличили в шпионаже

Популярные приложения на Android тайно передают данные своих пользователей компании Facebook. Об этом сообщает Privacy International.
В их число попали приложение для изучения языка Duolingo, сервис для поиска работы Indeed и сервис по поиску и оценке услуг Yelp. Данные собираются для предоставления рекламодателям и подборки рекламы на их основе.
Подобная активность была замечена у Spotify Skyscanner и KAYAK. Разработчики оперативно устранили её после сообщения Privacy International.
Ранее популярные приложения для iPhone уличили в сборе данных для Facebook. Аналогичным образом информация предоставляется для отправки рекламодателям.
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