Популярные приложения для Android уличили в шпионаже

Программы собирают конфиденциальную информацию и предоставляют её Facebook, даже если у вас нет аккаунта в этой соцсети. А она в свою очередь — рекламодателям.

Популярные приложения на Android тайно передают данные своих пользователей компании Facebook. Об этом сообщает Privacy International.

В их число попали приложение для изучения языка Duolingo, сервис для поиска работы Indeed и сервис по поиску и оценке услуг Yelp. Данные собираются для предоставления рекламодателям и подборки рекламы на их основе.

Подобная активность была замечена у Spotify Skyscanner и KAYAK. Разработчики оперативно устранили её после сообщения Privacy International.

Ранее популярные приложения для iPhone уличили в сборе данных для Facebook. Аналогичным образом информация предоставляется для отправки рекламодателям.