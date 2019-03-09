Битва поколений. Что купить, старый iPhone или новый Android?

Спрос на трёхлетние смартфоны Apple не падает, несмотря на устаревший дизайн и другие проблемы "яблочных" продуктов. Лайф разбирался, стоят ли своих денег iPhone предыдущего поколения и есть ли смысл менять их на новые смартфоны с Android.

Частая дилемма при выборе смартфона в сегменте 25−50 тысяч рублей: купить подешевевший iPhone прежних поколений или взять современный Android?

Первый вариант, как правило, выбирают те, кто уже пользуется "яблочными" смартфонами. iOS лаконична и проста, в процессе пользования она формирует привычки, без которых потом трудно пользоваться телефоном вроде чистки экрана путём разблокировки, выключения и включения. А изучать новую операционную систему, как правило, нет желания.

Кроме того, Android-сегмент практически невозможно изучить полностью. Он сложен для освоения, при оценке функционала смартфонов на Android нужно учитывать много параметров. Технические характеристики, оболочки — чтобы что-то в этом понимать, необходимо на несколько дней погрузиться в тему.

Гарантия качества

iPhone прошлого года выпуска или позапрошлого — гарантия качества. Выбирая любую из моделей двух-трёхлетней давности, можно быть уверенным в ней, не копаясь в характеристиках.

Это относится ко всем смартфонам Apple 2016 и 2017 годов: внешне они могут выглядеть устаревшими на фоне безрамочных Android-новинок, но даже в сравнении с премиальными моделями последнего поколения аппараты до сих пор очень хороши по ряду характеристик: производительности, яркости экрана и громкости звука.

Apple умеет делать чипы: модели 2016 года всё ещё работают быстро, без ограничений. В дисплее могут не устраивать чёткость и размеры, к яркости не может быть претензий: смартфонами удобно пользоваться даже в ясный день, а при умеренном освещении значение яркости стоит, как правило, на 60−70% — этого достаточно. Качество динамиков отменное, и при просмотре видео в "Ютубе" или сериалов нет никаких проблем.

iPhone 7

В 2019 году этот аппарат остаётся привлекательным по соотношению цены и качества. Его минус — батарея: автономность слабая. Нет поддержки быстрой зарядки.

По другим характеристикам он точно не разочарует. Камера достойно работает даже ночью: деталей много, но освещение всё же подводит. На снимках в помещении минимум шумов: этим, кстати, грешат многие Android-смартфоны. Сильнейшая сторона камеры — видеосъёмка. Стабилизация даже лучше, чем у премиальных моделей на Android, а детализация, как всегда, на высоком уровне.

Минусы камеры — отсутствие портретного режима и оптического зума. За последние два года эти возможности вошли в привычку и пользуются большим спросом. Также плюс смартфона — металлический корпус, что позволяет носить его без чехла. Это нивелирует недостатки вроде широких рамок и выпирающей камеры.

iPhone 7 Plus

Ключевые отличия от младшей версии — наличие второй основной камеры для двукратного оптического зума и присутствие увеличенного аккумулятора. На нём можно снимать с увеличением без потери качества, а заряда точно хватит на день пользования.

По остальным параметрам он схож с iPhone 7. Единственный минус — корпус. Толстые рамки — слишком несовременно, а из-за больших размеров и веса пользоваться аппаратом может быть некомфортно. Зато сканер отпечатка спереди удобен при пользовании в авто: прислонить палец в область под экраном гораздо проще, чем разблокировать по лицу или тянуться к задней панели.

iPhone 8

На первый взгляд, смартфон кажется проходным, точной копией предшественника. На деле он повторяет почти все аналогичные продукты Apple, когда всеми ругаемый девайс через год становился самым продаваемым в мире.

Отличие от предшественника — стеклянный корпус. Походив с ним после iPhone 7, разницу хорошо ощущаешь. У "восмёрки" гораздо больше плюсов: экран ярче, звук громче, да и тактильные ощущения от стеклянного корпуса совершенно иные. Инженеры взяли старый корпус и поставили туда более мощное железо, которое сразу ощущается при пользовании. Также к смартфону можно докупить быструю или беспроводную зарядку.

Заметнее всего в аппарате переработана камера. В ней стоят линзы с улучшенной светосилой и усовершенствованный софт. Поэтому ночные снимки выходят качественнее, в помещении ещё меньше шумов, а при съёмке портрета алгоритмы снижают детализация фона, создаётся иллюзия размытия.

Минус "восьмёрки" тот же, что и у предшественника. Заряда аккумулятора не хватает на день пользования, придётся носить с собой зарядку, хоть и быструю.

iPhone 8 Plus

По цене эта модель равна iPhone XR и, по сути, представляет собой компромиссное решение — устаревший дизайн и относительно небольшой экран, но зато камера оснащена оптическим зумом.

Появление XR действительно нивелировало большинство преимуществ "восьмёрки". До выхода безрамочника он был лучшим по автономности (спокойно работает сутки без подзарядки), а сейчас — на втором месте. Над причиной купить именно его придётся подумать — тот же iPhone XR заметно круче и быстрее во всех отношениях.

Камера "большого" 8 Plus удивляет, как и у младшей версии. Также в ней есть полноценный портретный режим, в котором алгоритмы очень качественно отделяют объект от фона и ошибаются только в сложных участках вроде волос.

iPhone X

Прежний "яблочный" флагман стоит на 5 тысяч дороже нового XR и полностью оправдывает цену: дизайн приятнее из-за тонкого корпуса, благодаря которому смартфон смотрится более премиальным, экран OLED, прекрасная камера, в которой предусмотрен полноценный портретный режим, определяющий не только человека, а также оптический зум. Единственный минус — нет функции Depth Control, позволяющей регулировать степень размытости фона на готовом снимке.

Производительность, автономность, звук, экран — все параметры до сих пор на топовом уровне. Дизайн будет актуален как минимум год — в этом году Apple, скорее всего, снова выпустит iPhone с чёлками, что не сделает каноничный X менее актуальным.

iPhone SE

Смартфон пользуется большим спросом, несмотря на маленький для 2019 года экран. Доля его аудитории — пользователи, ностальгирующие по компактным смартфонам.

Производительность SE до сих пор остаётся на уровне. Камера по-прежнему фотографирует достойно, а снимает видео отлично за счёт оптической стабилизации. Минус SE — автономность. Он, как и iPhone 7, к концу дня может потребовать зарядку.

В магазинах без труда можно найти только модификации на 32 Гб. Такого объёма памяти хватит только на мессенджеры, соцсети и стриминговые сервисы. Спустя несколько месяцев накопитель забьётся, нужно будет чистить его от лишних файлов. Карты памяти iPhone, как известно, не поддерживают. Так что в этом случае стоит брать вариант на 64 Гб и больше.

Когда стоит взять Android?

Перед выбором смартфона нужно правильно расставить приоритеты и задуматься, что в первую очередь вы желаете получить от нового телефона. Модели на Android стоит брать в нескольких случаях.

Нужен большой экран. Главный минус старых iPhone — широкие рамки и, как следствие, архаичный внешний вид. Конкуренты следуют безработному тренду с 2017 года. Технологии позволяют поместить удлинённые экраны в те же корпуса, с ними удобнее скроллить соцсети, приложения и веб-сайты, из-за тонких рамок не чувствуются ограничения и барьер между человеком и контентом. При просмотре видео новые экраны не дают преимуществ: в разрешении Full HD оно воспроизводится в пропорциях 16:9, поэтому по краям образуются чёрные полоски.

Нужна функциональность. В Android гораздо больше возможностей, чем в iOS. В нём есть разделение экрана и оконный режим — можно воспроизводить сразу два приложения, к примеру, скроллить соцсети и смотреть видео. Также предлагается и множество других функций. Есть опция клонирования приложений. Если у вас два аккаунта в соцсети, легко создать две иконки под разные учётные записи. Кроме того, Android можно полностью настроить под себя: виджеты перемещаются по всему рабочему столу, можно менять дизайн иконок и устанавливать сторонние оболочки.

Компьютер на Windows. Android проще синхронизировать с этой операционной системой. Достаточно подключить телефон через USB 3.0, открыть нужную папку и перетащить файлы в память компьютера. С iPhone операция делается очень мучительно: система случайным образом раскидывает файлы по папкам, а для удобного просмотра и скачивания нужно устанавливать iTunes.

Вам нужны две СИМ-карты. Среди iPhone два слота есть только у XS Max, и то для Китая. Если вы пользуетесь двумя номерами, разумнее взять Android с двумя слотами.

Топ-3 альтернативы старым iPhone на Android

Huawei Mate 20. Самый недооценённый флагман компании. Большой, яркий экран, хоть и IPS, а не OLED, мощнейший чип Kirin 980 и автономность, обеспечивающая двумя днями работы без подзарядки. Камера проще, чем у Mate 20 Pro и P20 Pro. Угол обзора уже, но резкость, детализация и цветопередача — на топовом уровне.

Samsung Galaxy S8. Спустя два года он всё ещё актуален. Недавно смартфон получит Android Pie с One UI, где полностью переработан интерфейс. Работает без ограничений, одинарная камера снимает качественно, заряда аккумулятора точно хватит на сутки.

Xiaomi Mi 8. Актуален, несмотря на скорый выход Mi 9. Флагманская производительность, топовая камера, где единственный минус — портретный режим. Может работать до двух суток без подзарядки, звук просто достойный — ни больше ни меньше. MIUI — одна из самых продуманных оболочек Android. Всё это завёрнуто в корпус, срисованный с iPhone X. Пожалуй, это главный минус телефона.