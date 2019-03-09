Битва поколений. Что купить, старый iPhone или новый Android?

Битва поколений. Что купить, старый iPhone или новый Android?

Фото: © Shutterstock

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Спрос на трёхлетние смартфоны Apple не падает, несмотря на устаревший дизайн и другие проблемы "яблочных" продуктов. Лайф разбирался, стоят ли своих денег iPhone предыдущего поколения и есть ли смысл менять их на новые смартфоны с Android.

Частая дилемма при выборе смартфона в сегменте 25−50 тысяч рублей: купить подешевевший iPhone прежних поколений или взять современный Android?

<p>Фото: © Pixabay</p>

Первый вариант, как правило, выбирают те, кто уже пользуется "яблочными" смартфонами. iOS лаконична и проста, в процессе пользования она формирует привычки, без которых потом трудно пользоваться телефоном вроде чистки экрана путём разблокировки, выключения и включения. А изучать новую операционную систему, как правило, нет желания.

Кроме того, Android-сегмент практически невозможно изучить полностью. Он сложен для освоения, при оценке функционала смартфонов на Android нужно учитывать много параметров. Технические характеристики, оболочки — чтобы что-то в этом понимать, необходимо на несколько дней погрузиться в тему.

Гарантия качества

iPhone прошлого года выпуска или позапрошлого — гарантия качества. Выбирая любую из моделей двух-трёхлетней давности, можно быть уверенным в ней, не копаясь в характеристиках.

Это относится ко всем смартфонам Apple 2016 и 2017 годов: внешне они могут выглядеть устаревшими на фоне безрамочных Android-новинок, но даже в сравнении с премиальными моделями последнего поколения аппараты до сих пор очень хороши по ряду характеристик: производительности, яркости экрана и громкости звука.

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/iphonedigital/26426700433/in/photolist-4QbcPS-9M2QU4-GgeKm6-FWhCac-BLDJ3b-CUkR3K-NrmNwL-KM3BCZ-LRuQ49" target="_blank">iphonedigital</a></p>

Apple умеет делать чипы: модели 2016 года всё ещё работают быстро, без ограничений. В дисплее могут не устраивать чёткость и размеры, к яркости не может быть претензий: смартфонами удобно пользоваться даже в ясный день, а при умеренном освещении значение яркости стоит, как правило, на 60−70% — этого достаточно. Качество динамиков отменное, и при просмотре видео в "Ютубе" или сериалов нет никаких проблем.

iPhone 7

В 2019 году этот аппарат остаётся привлекательным по соотношению цены и качества. Его минус — батарея: автономность слабая. Нет поддержки быстрой зарядки.

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/32853665924/in/photolist-bqsXMn-bsz2XE-S4aCgW-QRmYHL-UkaCsY-T7qx1Q-UQQeYg-TypLC5-X54Yc4-UQQeMK-Uka8LE-UDjjHD-TNQScd-UchrzK-T7qxcm-U9PkaN-U9PjBU-UkaDcU-TagToc-V8A6Pw" target="_blank">Flickr/Mark</a></p>

По другим характеристикам он точно не разочарует. Камера достойно работает даже ночью: деталей много, но освещение всё же подводит. На снимках в помещении минимум шумов: этим, кстати, грешат многие Android-смартфоны. Сильнейшая сторона камеры — видеосъёмка. Стабилизация даже лучше, чем у премиальных моделей на Android, а детализация, как всегда, на высоком уровне.

Минусы камеры — отсутствие портретного режима и оптического зума. За последние два года эти возможности вошли в привычку и пользуются большим спросом. Также плюс смартфона — металлический корпус, что позволяет носить его без чехла. Это нивелирует недостатки вроде широких рамок и выпирающей камеры.

iPhone 7 Plus

Ключевые отличия от младшей версии — наличие второй основной камеры для двукратного оптического зума и присутствие увеличенного аккумулятора. На нём можно снимать с увеличением без потери качества, а заряда точно хватит на день пользования.

По остальным параметрам он схож с iPhone 7. Единственный минус — корпус. Толстые рамки — слишком несовременно, а из-за больших размеров и веса пользоваться аппаратом может быть некомфортно. Зато сканер отпечатка спереди удобен при пользовании в авто: прислонить палец в область под экраном гораздо проще, чем разблокировать по лицу или тянуться к задней панели.

iPhone 8

На первый взгляд, смартфон кажется проходным, точной копией предшественника. На деле он повторяет почти все аналогичные продукты Apple, когда всеми ругаемый девайс через год становился самым продаваемым в мире.

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/32853665924/in/photolist-bqsXMn-bsz2XE-S4aCgW-QRmYHL-UkaCsY-T7qx1Q-UQQeYg-TypLC5-X54Yc4-UQQeMK-Uka8LE-UDjjHD-TNQScd-UchrzK-T7qxcm-U9PkaN-U9PjBU-UkaDcU-TagToc-V8A6Pw" target="_blank">Aaron</a></p>

Отличие от предшественника — стеклянный корпус. Походив с ним после iPhone 7, разницу хорошо ощущаешь. У "восмёрки" гораздо больше плюсов: экран ярче, звук громче, да и тактильные ощущения от стеклянного корпуса совершенно иные. Инженеры взяли старый корпус и поставили туда более мощное железо, которое сразу ощущается при пользовании. Также к смартфону можно докупить быструю или беспроводную зарядку.

Заметнее всего в аппарате переработана камера. В ней стоят линзы с улучшенной светосилой и усовершенствованный софт. Поэтому ночные снимки выходят качественнее, в помещении ещё меньше шумов, а при съёмке портрета алгоритмы снижают детализация фона, создаётся иллюзия размытия.

Минус "восьмёрки" тот же, что и у предшественника. Заряда аккумулятора не хватает на день пользования, придётся носить с собой зарядку, хоть и быструю.

iPhone 8 Plus

По цене эта модель равна iPhone XR и, по сути, представляет собой компромиссное решение — устаревший дизайн и относительно небольшой экран, но зато камера оснащена оптическим зумом.

Появление XR действительно нивелировало большинство преимуществ "восьмёрки". До выхода безрамочника он был лучшим по автономности (спокойно работает сутки без подзарядки), а сейчас — на втором месте. Над причиной купить именно его придётся подумать — тот же iPhone XR заметно круче и быстрее во всех отношениях.

Камера "большого" 8 Plus удивляет, как и у младшей версии. Также в ней есть полноценный портретный режим, в котором алгоритмы очень качественно отделяют объект от фона и ошибаются только в сложных участках вроде волос.

iPhone X

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/thebetterday4u/26763405039/in/photolist-GLZrTV-GLZsAX-GJ5rUz-GJ5rur-DwQ7km-225eePo-DZ472J-CtntTv-DZ42Ny-DZ4d8m-DZ4aKq-225egi5-DZ3YWG-225erxd-DZ4bR3-DZ48tG-225efDE-2at8ZiF-2bREiUz-2bREiFP-Zpfu5Q-2eWSSTJ-2bREjj2-PHF1Qq-2cumnxb-2anLczN-2eWnxLy-2837Np3-2dV3jcd-26679HE-29fz7eC-28KKmzy-21GNUPd-2859PVU-22f2ucq-9e8ApG-29SxTUm-ZMS9mh-2e51q39-2cKMEwp-S1AM7d-2cKMEVF-2d3Cw1S-2cKMEvn-2d3Cwbw-2cKMEKR-2cKMEHr-2cKMEMe-2e51pAh-2d3CwyA" target="_blank">Flickr/Aaron</a></p>

Прежний "яблочный" флагман стоит на 5 тысяч дороже нового XR и полностью оправдывает цену: дизайн приятнее из-за тонкого корпуса, благодаря которому смартфон смотрится более премиальным, экран OLED, прекрасная камера, в которой предусмотрен полноценный портретный режим, определяющий не только человека, а также оптический зум. Единственный минус — нет функции Depth Control, позволяющей регулировать степень размытости фона на готовом снимке.

Производительность, автономность, звук, экран — все параметры до сих пор на топовом уровне. Дизайн будет актуален как минимум год — в этом году Apple, скорее всего, снова выпустит iPhone с чёлками, что не сделает каноничный X менее актуальным.

iPhone SE

Смартфон пользуется большим спросом, несмотря на маленький для 2019 года экран. Доля его аудитории — пользователи, ностальгирующие по компактным смартфонам.

<p>Фото: © Pixabay</p>

Производительность SE до сих пор остаётся на уровне. Камера по-прежнему фотографирует достойно, а снимает видео отлично за счёт оптической стабилизации. Минус SE — автономность. Он, как и iPhone 7, к концу дня может потребовать зарядку.

В магазинах без труда можно найти только модификации на 32 Гб. Такого объёма памяти хватит только на мессенджеры, соцсети и стриминговые сервисы. Спустя несколько месяцев накопитель забьётся, нужно будет чистить его от лишних файлов. Карты памяти iPhone, как известно, не поддерживают. Так что в этом случае стоит брать вариант на 64 Гб и больше.

Когда стоит взять Android?

Перед выбором смартфона нужно правильно расставить приоритеты и задуматься, что в первую очередь вы желаете получить от нового телефона. Модели на Android стоит брать в нескольких случаях.

<p>Фото: © Pixabay</p>

Нужен большой экран. Главный минус старых iPhone — широкие рамки и, как следствие, архаичный внешний вид. Конкуренты следуют безработному тренду с 2017 года. Технологии позволяют поместить удлинённые экраны в те же корпуса, с ними удобнее скроллить соцсети, приложения и веб-сайты, из-за тонких рамок не чувствуются ограничения и барьер между человеком и контентом. При просмотре видео новые экраны не дают преимуществ: в разрешении Full HD оно воспроизводится в пропорциях 16:9, поэтому по краям образуются чёрные полоски.

Нужна функциональность. В Android гораздо больше возможностей, чем в iOS. В нём есть разделение экрана и оконный режим — можно воспроизводить сразу два приложения, к примеру, скроллить соцсети и смотреть видео. Также предлагается и множество других функций. Есть опция клонирования приложений. Если у вас два аккаунта в соцсети, легко создать две иконки под разные учётные записи. Кроме того, Android можно полностью настроить под себя: виджеты перемещаются по всему рабочему столу, можно менять дизайн иконок и устанавливать сторонние оболочки.

Компьютер на Windows. Android проще синхронизировать с этой операционной системой. Достаточно подключить телефон через USB 3.0, открыть нужную папку и перетащить файлы в память компьютера. С iPhone операция делается очень мучительно: система случайным образом раскидывает файлы по папкам, а для удобного просмотра и скачивания нужно устанавливать iTunes.

Вам нужны две СИМ-карты. Среди iPhone два слота есть только у XS Max, и то для Китая. Если вы пользуетесь двумя номерами, разумнее взять Android с двумя слотами.

Топ-3 альтернативы старым iPhone на Android

Huawei Mate 20. Самый недооценённый флагман компании. Большой, яркий экран, хоть и IPS, а не OLED, мощнейший чип Kirin 980 и автономность, обеспечивающая двумя днями работы без подзарядки. Камера проще, чем у Mate 20 Pro и P20 Pro. Угол обзора уже, но резкость, детализация и цветопередача — на топовом уровне.

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/janitors/45512291852/in/photolist-2ckLoK7-QeBncW-QeBnv1-2e9uSkE-QsPYug-P7opMk-QeBmUb-2aX8DBZ-QsQekZ-NzpWTx-2b4a8pd-2cnu632-2eCgCtQ-2e9uMZA-NzAjCK-23BETMz-2cQgJkB-29zke5o-2eeays2-2e9uZ75-2cQhbXV-QsPVKD-23BEigk-2e9uNbs-2eeaYoZ-2e9uZrU-2d87zpL-2cQgGgg-23BEK2Z-2eeayPe-23BEUop-2cQgNdr-2d87D4Q-2cQgJw8-QsQePV-S63Aru-2eeaZbv-QsQfxi-2cQgJQV-QsQjE6-2d87yCA-23BET2B-23BEjcP-2d87zaY-QsQdEa-2eeaYMz-QsPWTv-2d87CXN-2cQgMMX-23BEj4n" target="_blank">Karlis</a></p>

Samsung Galaxy S8. Спустя два года он всё ещё актуален. Недавно смартфон получит Android Pie с One UI, где полностью переработан интерфейс. Работает без ограничений, одинарная камера снимает качественно, заряда аккумулятора точно хватит на сутки.

<p>Фото: © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/helloeveryone123/35416336340/in/photolist-VXBYUC-X6hZd1-24o58on-UXGNuU-WyvkNF-Maqa2H-SV2VAA-29GzyX9-U55izz-WHPPqR-Ukg9iZ-Xh9PEy-27w3RX1-Xm5nEa-X6a4P7-25yDgaj-UqMmLc-Xh9PXs-Xh9Pr7-U1juAv-T7gxwX-Xm5oat-27JMk1U-VxTjmh-WcT4Yr-2aZ83BG-Xm5nTM-WsVJyE-VHkMaC-W9kqzU-26kRyut-VLUjHp-WA8SBG-22iefE5-TKWYej-UCAQW7-27RhpNC-LyQv5b-UqPagA-2cZkibL-ZVupmv-2b4fWVw-WiCZBj-X4MCc3-VGsQXM-2bFKDsX-V2kNcC-WVZJXV-H7kA8f-UEuGZW" target="_blank">Steven</a></p>

Xiaomi Mi 8. Актуален, несмотря на скорый выход Mi 9. Флагманская производительность, топовая камера, где единственный минус — портретный режим. Может работать до двух суток без подзарядки, звук просто достойный — ни больше ни меньше. MIUI — одна из самых продуманных оболочек Android. Всё это завёрнуто в корпус, срисованный с iPhone X. Пожалуй, это главный минус телефона.

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/tinhtephoto/28048732397/in/album-72157696504536751/" target="_blank">Flickr/Tinh</a></p>

Автор:
ДМ
Денис Марков
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