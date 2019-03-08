Революция близко. Apple выпустит очки дополненной реальности уже через год

Они будут лёгкими и тонкими. Устройство возьмёт на себя функцию аксессуара для iPhone.

Очки дополненной реальности Apple должны выйти в 2020 году. Об этом сообщил аналитик Минг Чжи Куо.

Они будут позиционироваться как аксессуар для iPhone. Устройство должно частично взять на себя роль дополнительного дисплея, смартфон сможет передавать данные на него. Очки будут лёгкими и тонкими.

Массовое производство должно начаться в четвёртом квартале 2019 года. Ожидается, что с помощью AR-очков и Apple Car капитализация Apple дойдёт до $2 триллионов на фондовом рынке.