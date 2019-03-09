Предотвратит перегрузы? MacBook будущего измерит пульс пользователя

Apple запатентовала датчик для MacBook, способный анализировать здоровье пользователя. Об этом сообщает AppleInsider.
Он будет считывать пульс, частоту дыхания и кровяное давление, пока человек печатает. Расположить его предполагается справа от тачпада в мёртвой зоне. Именно там запястье пользователя, когда он работает с ноутбуком.
Также с помощью этой технологии устройство не уйдёт в режим сна и не выключит подсветку, пока пользователь рядом.
Информации о выходе MacBook с этой технологией нет. Возможно, так компания просто демонстрирует технологии, обслуживающие здоровье человека.
Активнее всего они используются в Apple Watch. Последнее поколение умеет замерять ЭКГ и распознавать падение носителя, а следующее — научится анализировать сон владельца.
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