Предотвратит перегрузы? MacBook будущего измерит пульс пользователя

Кажется, пульс замерят не только Apple Watch. Датчик рядом с тачпадом проанализирует здоровье пользователя.

Apple запатентовала датчик для MacBook, способный анализировать здоровье пользователя. Об этом сообщает AppleInsider.

Он будет считывать пульс, частоту дыхания и кровяное давление, пока человек печатает. Расположить его предполагается справа от тачпада в мёртвой зоне. Именно там запястье пользователя, когда он работает с ноутбуком.

Также с помощью этой технологии устройство не уйдёт в режим сна и не выключит подсветку, пока пользователь рядом.

Информации о выходе MacBook с этой технологией нет. Возможно, так компания просто демонстрирует технологии, обслуживающие здоровье человека.

Активнее всего они используются в Apple Watch. Последнее поколение умеет замерять ЭКГ и распознавать падение носителя, а следующее — научится анализировать сон владельца.