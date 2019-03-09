Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению между ценой и качеством

Специалисты разделили сегмент на четыре категории и в каждой назвали лучшие модели.

Эксперты Antutu назвали смартфоны с идеальным соотношением стоимости и качества в трёх ценовых категориях.

Первая — до 999 юаней (около 10 тысяч рублей). Лидер в этой категории — Redmi Note 7, смартфон 2019 года. На втором месте Lenovo K5, а замыкает тройку Meizu Note 8.

Вторая категория — 1000–1999 юаней (10–20 тысяч рублей). Тут лидер Meizu V8, на втором месте Xiaomi Mi 6X, а на третьем — Lenovo Z5s.

Третья категория — 2000–3000 юаней (20–30 тысяч рублей). В ней лучший Xiaomi Mi 8, на втором месте Xiaomi Mi 9, а на третьем — Meizu 16th.

В ценовом сегменте от 3000 юаней и выше (дороже 30 тысяч рублей) на первом месте оказался игровой Xiaomi Black Shark, за ним идёт Meizu 16th Plus, а замыкает тройку Black Shark Helo.

Ранее эксперты Antutu назвали самые быстрые Android-смартфоны. Топ-3 — Xiaomi Mi 9, Lenovo Z5 Pro GT и Nubia Red Magic Mars.