Это не брак. Samsung объяснила "дефект" у экрана Galaxy S10+

Пользователей нового флагмана смущают мерцающие пиксели в области двойной фронтальной камеры.

Samsung объяснила наличие белых мигающих пикселей в области фронтальной камеры у Galaxy S10+. Об этом сообщает GizChina.

Они появляются из-за активности датчика приближения. Не случайно пользователи замечают их при приёме звонка. Компания сообщила, что это не брак экрана.

В Galaxy S10+ датчик приближения спрятан под экран. Это и вырез в дисплее позволило сделать рамки максимально тонкими, что стало отличительной чертой новых флагманов.

Продажи смартфонов начались 8 марта. S10+ оказалась самой популярной моделью, по данным сети магазинов электроники "Связной / Евросеть".