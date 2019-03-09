Samsung Galaxy S10 установили рекорд по предзаказам на родине iPhone

Пользователям по всему миру интересны новые смартфоны серии. Даже в США, где доминирует Apple.

Samsung Galaxy S10 установили рекорд по количеству предзаказов в США. Об этом сообщает GSMArena.

Точные числа не сообщаются. Самой популярной моделью оказалась S10+ — на неё пришлось 57% предзаказов. Самый популярный цвет — чёрный.

S10+ интересен двойной фронтальной камерой. Диагональ экрана — 6,4 дюйма, объём аккумулятора — 4000 мАч — самые высокие параметры среди серии.

S10+ также стал самым популярным смартфоном серии в России. Как сообщил местный ресейлер, на него пришлось 50% покупок среди серии в первый день продаж.

Минг Чжи Куо уже предположил, почему S10 так интересны. По его мнению, они удивляют инновациями вроде подэкранного сканера отпечатка пальца и обратной беспроводной зарядки, чего нет у последних iPhone.