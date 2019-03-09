Samsung Galaxy S10e провалил тест на автономность

Смартфон продержался меньше всех среди девяти смартфонов. Лучшим оказался iPhone.

Издание PhoneArena протестировало ряд смартфонов на автономность. Samsung Galaxy S10e оказался худшим в рейтинге.

В тесте нагрузка на устройства была идентична той, что они получают в повседневной жизни. У всех устройств была выставлена яркость в 200 нит.

Galaxy S10e продержался 7 часов. Это худший показатель среди девяти смартфонов. Вторым сдался Google Pixel 3 XL (7 часов 39 минут), Galaxy S10+ (7 часов 59 минут). Лучшим стал iPhone XR (11 часов 1 минута), показатель в 1,5 раза выше, чем у Galaxy S10e.

Объём аккумулятора у этой модели самый маленький из всей серии — 3100 мАч. Galaxy S10e — самый доступный из трёх устройств. Он также предлагает плоский AMOLED-экран и двойную камеру без зума.