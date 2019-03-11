Пользователи сдают "бракованные" iPhone. Но новые тоже лагают

Недавно обнаруженная проблема с подлагиванием анимаций появляется даже в устройствах, выданных на замену.

Пользователи iPhone XS и XS Max продолжают жаловаться на неисправную работу анимаций. Об этом сообщает GizChina.

Apple признаёт проблему и при её наличии меняет смартфон на новый. Но это не решает проблему, у некоторых новых смартфонов также появляется этот баг.

Речь идёт о подлагивании анимаций. После 10 секунд бездействия они теряют плавность. Особенно это видно при открытии меню многозадачности.

Apple верит, что проблема появилась исключительно на программном уровне. В таком случае её можно будет исправить путём обновления программного обеспечения. Пока её причина не выявлена.