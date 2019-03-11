Названо самое популярное устройство Apple в России

Магазин электроники исследовал собственные продажи за прошлый год. Лидер по спросу очень неожиданный.

Apple Watch стали самым популярным устройством Apple в магазине Сstore в 2018 году.

Также сегмент смарт-часов стал самым быстрорастущим. Их продажи выросли на 70% в штуках и на 92% в рублях. Далее идёт категория наушников: продажи в этой категории увеличились на 64% в штуках и на 95% в деньгах. Средний чек увеличился на 24% и составил 62 520 рублей.

Ранее стало известно, что продажи смарт-часов в США выросли в 1,5 раза из-за функций контроля за здоровьем. Напомним, Apple Watch Series 4 умеют замерять ЭКГ пользователя и распознавать падения. Также часы стабильно спасают жизни, сообщая о нарушении пульса.