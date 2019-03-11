Тестовый Android Q появится на большем количестве смартфонов

Разработчик не назвал конкретные бренды и модели, но отметил положительную тенденцию.

Google увеличит количество моделей смартфонов, на которых можно будет опробовать бета-версию Android Q. Об этом сообщил GizChina один из разработчиков компании.

— Я не могу сообщить точное количество компаний, с которыми мы будем сотрудничать в ходе грядущего бета-тестирования, — говорит программист. — Но тенденция очень положительная и сильная, этому я очень рад.

В прошлом году бета-версия была доступна на семи смартфонах: Essential PH-1, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 и Xiaomi Mi MIX 2S. В Android Q появятся тёмная тема и поддержка сканера лица.