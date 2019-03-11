Кнопки лучше? Топ-менеджер BlackBerry раскритиковал складные смартфоны

По его мнению, эти устройства не готовы выходить в продажу и конкурировать с классическими смартфонами.

Исполнительный директор компании BlackBerry Джон Чен назвал складные смартфоны недоработанными и сказал, что не хотел бы их выхода в продажу.

По словам топ-менеджера, эти устройства слишком дороги, тяжелы и неудобны. Кроме того, у них есть и другие технические проблемы, что усложнит пользование ими.

Складные смартфоны — тренд начала этого года. Подобные устройства представили Huawei и Samsung, показали прототип TCL и Xiaomi, о возможности выпуска сообщили OPPO и Motorola. Компанию Apple раскритиковал её сооснователь Стив Возняк за бездействие.

Лайф разобрался в новом направлении индустрии смартфонов. Мы выяснили, для чего нужны складные мобильные устройства и как они изменят мир, а также зачем производители разрабатывают девайсы с разными дизайнерскими решениями.