Весной выйдет смартфон с 10-кратным зумом. Названа дата презентации

Кажется, в индустрии смартфонов этой весной возможностями камеры удивит не только новый Huawei.

Смартфон OPPO Reno с 10-кратным оптическим зумом будет представлен 10 апреля. Об этом сообщает GSM Arena.

Под суббрендом Reno компания начнёт выпускать флагманские смартфоны. Его отличительной особенностью станет камера. Есть вероятность, что похожая технология будет реализована в Huawei P30 Pro, который представят 26 марта.

Начинкой OPPO Reno станет субфлагманский процессор Snapdragon 710. Камера окажется тройной, помимо телевика разрешение двух других сенсоров составит 48+5 МП, фронтальной камеры — 16 МП. Экран получит диагональ 6,4 дюйма и разрешение Full HD+.

Прототип смартфона с камерой с 10-кратным зумом уже показали на выставке MWC 2019. Предыдущим смартфоном OPPO на Snapdragon 710 был RX17 Pro. Лайф тестировал его камеру, также тройную.