Huawei обманула пользователей в рекламе новых смартфонов

Huawei использовала не свои изображения для показа возможностей камеры смартфона P30. Об этом сообщает GSMArena.
На одном из постеров изображён вулкан. Якобы это снимок с нового флагмана. Журналисты нашли в Сети аналогичный кадр от фотографа Тома Пфейффера.
Среди постеров было и фото уток. Такой снимок есть у фотографа Джейка Орсона.
Серию P30 представят 26 марта в Париже. Смартфоны должны удивить качеством съёмки.
Компания не раз попадала в скандал из-за рекламы. Ранее музыкант Найджел Стэнфорд обвинил Huawei в плагиате своего клипа.
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