Шведский дизайнер делает ретрогаджеты из дерева, и это просто праздник для глаз

Лав Хультен сочетает современные технологии и эстетику прошлого, создавая уникальные "Макинтоши", игровые консоли и даже холодильники.

Домашний компьютер Pet De Lux

Компьютер PET 2001 был выпущен компанией Commodore в 1977 году и стал первой моделью формата "всё в одном". Представленная вариация изготовлена вручную из американского ореха. Оригинальная "начинка" заменена на современные комплектующие. Джойстики — беспроводные. Компьютер эмулирует видеоприставки Commodore64, NES и другие.

"Золотой" "Макинтош"

Macintosh 128K стал первым персональным компьютером, выпущенным компанией Apple. Хультен изготовил деревянный корпус, вдохновлённый классическим дизайном, и поместил внутрь современный Mac Mini, а дисковод заменил на устройство для чтения DVD. В клавиатуре используются позолоченные клавиши из цинка.

Игровая консоль Zette

Zette System — портативная игровая приставка, разработанная по мотивам старых кассетных магнитофонов. Система для двух игроков состоит из четырёх сегментов — основной консоли, двух беспроводных джойстиков и дополнительного громкоговорителя для воспроизведения стереозвука. Когда приставка не используется, её можно собрать в виде бумбокса — всё благодаря продуманной конструкции с неодимовыми магнитами.

Портативная игровая консоль Pixel Vision

Карманная приставка в корпусе из ореха создана по мотивам портативной консоли Game Boy Advance SP. Как и полагается, она имеет компактные габариты (95x95x45 мм).

Синтезатор речи Mr Typo

Mr Typo — сделанный вручную из дерева синтезатор речи, который крепится к стене. Для обработки текстовых файлов используются процессоры Raspberry Pi и Axoloti Core.

Игрушечный синтезатор Bivalvia

Bivalvia — миниатюрный синтезатор на основе ядра Axoloti. Устройство можно подключить к внешнему источнику звука или воспользоваться встроенным динамиком мощностью 15 Вт. С помощью этой музыкальной шкатулки можно создавать свои звуковые эффекты, используя осцилляторы, фильтры, модуляцию и другие возможности.

Система Brix

Модульная серия деревянных электронных устройств ручной работы, созданных по мотивам LEGO. Эта концептуальная коллекция состоит из восьми предметов, каждый из которых обладает уникальной функциональностью.

Холодильник Milk On Wheels

Полностью функциональный холодильник с системой охлаждения на основе элементов Пельтье. Резервуар из берёзы вмещает до 14 литров молока.

Игровая система Pyua

Новый взгляд на старую добрую Nintendo.

Аудиосистема Astovox

Кубические динамики изготовлены вручную из африканского красного дерева, передние панели — из матового алюминия. Благодаря этому дизайнерскому решению система будет гармонично смотреться в любом интерьере.

Шкафчик-аркада Pixelkabinett 42

Уникальный полноразмерный аркадный автомат для двух игроков. Корпус покрыт слоем известняка с аутентичной текстурой. В полости по центру — модель планеты с регулируемой подсветкой.

Игровая система Bob180

Концептуальная игровая система с дизайном на основе эффекта бочкообразной дисторции. Устройство закреплено на подставке из ясеня. Встроенный проектор и сферический дисплей позволяют по-новому взглянуть на классические аркады.

12 самых нелепых изобретений прошлого