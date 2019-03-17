Шведский дизайнер делает ретрогаджеты из дерева, и это просто праздник для глаз

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Шведский дизайнер делает ретрогаджеты из дерева, и это просто праздник для глаз

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Лав Хультен сочетает современные технологии и эстетику прошлого, создавая уникальные "Макинтоши", игровые консоли и даже холодильники.

Домашний компьютер Pet De Lux

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Компьютер PET 2001 был выпущен компанией Commodore в 1977 году и стал первой моделью формата "всё в одном". Представленная вариация изготовлена вручную из американского ореха. Оригинальная "начинка" заменена на современные комплектующие. Джойстики — беспроводные. Компьютер эмулирует видеоприставки Commodore64, NES и другие.

"Золотой" "Макинтош"

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Macintosh 128K стал первым персональным компьютером, выпущенным компанией Apple. Хультен изготовил деревянный корпус, вдохновлённый классическим дизайном, и поместил внутрь современный Mac Mini, а дисковод заменил на устройство для чтения DVD. В клавиатуре используются позолоченные клавиши из цинка.

Игровая консоль Zette

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehultenv</a></p>

Zette System — портативная игровая приставка, разработанная по мотивам старых кассетных магнитофонов. Система для двух игроков состоит из четырёх сегментов — основной консоли, двух беспроводных джойстиков и дополнительного громкоговорителя для воспроизведения стереозвука. Когда приставка не используется, её можно собрать в виде бумбокса — всё благодаря продуманной конструкции с неодимовыми магнитами.

Портативная игровая консоль Pixel Vision

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Карманная приставка в корпусе из ореха создана по мотивам портативной консоли Game Boy Advance SP. Как и полагается, она имеет компактные габариты (95x95x45 мм).

Синтезатор речи Mr Typo

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Mr Typo — сделанный вручную из дерева синтезатор речи, который крепится к стене. Для обработки текстовых файлов используются процессоры Raspberry Pi и Axoloti Core.

Игрушечный синтезатор Bivalvia

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Bivalvia — миниатюрный синтезатор на основе ядра Axoloti. Устройство можно подключить к внешнему источнику звука или воспользоваться встроенным динамиком мощностью 15 Вт. С помощью этой музыкальной шкатулки можно создавать свои звуковые эффекты, используя осцилляторы, фильтры, модуляцию и другие возможности.

Система Brix

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Модульная серия деревянных электронных устройств ручной работы, созданных по мотивам LEGO. Эта концептуальная коллекция состоит из восьми предметов, каждый из которых обладает уникальной функциональностью.

Холодильник Milk On Wheels

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Полностью функциональный холодильник с системой охлаждения на основе элементов Пельтье. Резервуар из берёзы вмещает до 14 литров молока.

Игровая система Pyua

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Новый взгляд на старую добрую Nintendo.

Аудиосистема Astovox

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Кубические динамики изготовлены вручную из африканского красного дерева, передние панели — из матового алюминия. Благодаря этому дизайнерскому решению система будет гармонично смотреться в любом интерьере.

Шкафчик-аркада Pixelkabinett 42

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Уникальный полноразмерный аркадный автомат для двух игроков. Корпус покрыт слоем известняка с аутентичной текстурой. В полости по центру — модель планеты с регулируемой подсветкой.

Игровая система Bob180

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/lovehulten/" target="_blank">Instagram/lovehulten</a></p>

Концептуальная игровая система с дизайном на основе эффекта бочкообразной дисторции. Устройство закреплено на подставке из ясеня. Встроенный проектор и сферический дисплей позволяют по-новому взглянуть на классические аркады.

12 самых нелепых изобретений прошлого

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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