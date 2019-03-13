Samsung выпустит сразу два Galaxy Note 10 этим летом

Второй получит поддержку сотовой связи нового поколения. Какие ещё будут отличия, неизвестно.

Samsung выпустит версию Galaxy Note 10 с поддержкой 5G. Об этом сообщают XDA Developers.

Таким образом, в конце лета 2019 года будут выпущены сразу два смартфона. Разработчики нашли упоминание устройства с кодовым именем DAVINCI5G. Напомним, Note 10 получил кодовое имя Da Vinci. На что оно намекает, неизвестно.

Характеристики обычного смартфона и 5G-версии не называются. Возможно, у базовой модификации будет 4 камеры и увеличенный дисплей в том же корпусе, что и у предшественника, но с уменьшенными рамками.

10 февраля Samsung представила Galaxy S10 5G. Кроме поддержки нового стандарта связи он отличается самыми большими размерами и возможностью снимать видео с эффектом боке.