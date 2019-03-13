Незаменимая игрушка. 85% детей не могут обойтись без смартфона

Исследователи узнали, насколько современным детям важно мобильное устройство и что они скрывают от родителей.

Порядка 85% детей признаются, что не могут обойтись без смартфона, говорится в исследовании Лаборатории Касперского. Об этом сообщает РИА "Новости".

Это означает, что они не могут никаким другим образом воспользоваться контентом в Интернете, пользуются мобильным устройством постоянно.

Чем старше дети, тем этот процент возрастает. Также исследование показало, что 9 из 10 детей играют в компьютерные игры.

Почти половина опрошенных детей признались, что скрывают от родителей две вещи: сайты, которые посещают, и что они там делают.