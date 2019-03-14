Apple выпустит сразу два iPad в этом году

Ожидается, что компания из Купертино презентует сразу два планшета, но не одновременно.

Apple выпустит сразу два новых iPad в 2019 году.

Both iPad 7 (10.2”) and the “new” iPad (10.5”, non-Pro) are coming. But not at the same time. — CoinX (@coiiiiiiiin) 13 марта 2019 г.

Устройства будут презентованы в разное время. Ожидается, что один выйдет этой весной, а другой осенью.

У первого iPad диагональ экрана составит 10,2 дюйма, у второго 10,5. Ни один из них не выйдет под линейкой Mini или Pro.

Ранее была названа цена iPad 2019 года. По данным издания Macotakara, он будет стоить 329 долларов. Он должен получить старый дизайн с широкими рамками и кнопкой "Домой", а также сохранить разъём для наушников.