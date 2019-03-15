Samsung выпустит смартфон с селфи-камерой под экраном

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Samsung выпустит смартфон с селфи-камерой под экраном

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Фото: © Twitter/The Verge

В этом году компания удивила "дырявым" экраном, но не останавливается на достигнутом и думает о полном отказе от вырезов.

Samsung работает над созданием смартфона, переднюю панель которого полностью займёт экран. Об этом сообщает The Verge.

Кроме того, инженеры не откажутся от селфи-камеры и не сделают её выдвижной — она спрячется под дисплей, как сканер отпечатка пальца в Galaxy S10.

В последнем поколении фронтальная камера расположена в экране в форме точки. При просмотре видео она занимает часть пространства. В смартфоне будущего такого не будет, пользователь увидит только контент.

Дата выхода такого смартфона неизвестна. Напомним, над складным Galaxy Fold Samsung работала в течение 10 лет.

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