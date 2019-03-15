Google Pixel 4 с трендовым дизайном появился на изображениях

Кажется, следующее поколение флагманов на чистом Android порадует экстерьером, соответствующим времени, и двойной камерой.

Дизайнер SRender опубликовал рендеры Google Pixel 4 на основе чертежей смартфона.

Смартфон предложит "дырявый" экран, как у Samsung Galaxy S10. Основная камера будет двойной впервые в истории линейки и разместится в верхнем левом углу, сенсоры расположатся горизонтально. Все предыдущие модели линейки выходили с одинарными камерами.

Google Pixel 4 получит чип Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Также есть вероятность, что смартфон будет иметь 3D-сканер лица. Ранее программисты нашли в новом Android встроенную поддержку 3D-сканирования лиц. Как именно будет размещён датчик при наличии одной камеры на передней панели, неизвестно.

Ожидается, что Pixel 4 представят в октябре 2019 года. Флагманы всегда были интересны чистым Android с самыми быстрыми обновлениями и качеством камер. Ранее смартфоны Pixel получили доступ к бета-версии Android Q.