Apple показала сильнейшую сторону iPhone на видео

Компания в очередной раз выпустила рекламный ролик, где продемонстрировала преимущество своих смартфонов.

Apple показала главное преимущество iPhone перед Android-смартфонами — приватность — в рекламном ролике.

По словам компании, система защиты данных в iPhone самая надёжная. Она также напомнила о ней перед выставкой CES 2019 на рекламном стенде.

Конечно, с этой системой также возникают проблемы. К примеру, в этом году был обнаружен баг в FaceTime, позволяющий прослушивать пользователей. Он уже устранён.

Ранее компания в ряде роликов показала ключевые возможности iPhone. В них продемонстрированы возможности отправлять и принимать деньги, работать и играть, находить потерянный девайс, а также пользоваться сразу двумя телефонными номерами.