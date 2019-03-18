Xiaomi представила бюджетный смартфон с большим аккумулятором

Суббренд Xiaomi — Redmi — представил для Китая бюджетный смартфон Redmi 7.
Внешне аппарат похож на Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro: корпус со стеклянным покрытием Gorilla Glass 5, двойная камера с вертикально расположенными сенсорами, каплевидный вырез и широкий подбородок. Сканер отпечатка пальца размещён на спинке корпуса. Диагональ экрана — 6,26 дюйма, разрешение — HD+, технология — IPS.
Смартфон работает на процессоре среднего класса Snapdragon 632, ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, поддерживается зарядка с мощностью 10 Ватт.
Разрешение основной камеры — 12+2 мегапикселя, второй сенсор предназначен для анализа фокусного расстояния и создания эффекта боке. Разрешение фронтальной камеры — 8 мегапикселей; селфи-камера поддерживает искусственный интеллект.
Смартфон выйдет в продажу в трёх вариантах: 2+16 Гб, 3+32 Гб и 4+64 Гб. Стоить он будет 105, 120 и 150 долларов соответственно. Появится ли он в других странах, неизвестно.
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