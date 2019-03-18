Apple неожиданно представила два новых iPad

Компания из Купертино обошлась без презентации и втихую добавила два новых устройства в ассортимент интернет-магазина.

Apple выпустила новые iPad Air и iPad Mini. Оба планшета появились на официальном сайте. Именно по этой причине он некоторое время не работал.

iPad Mini получил 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048 x 1536 пикселей. Это первый планшет линейки, который поддерживает стилус Apple Pencil.

Диагональ дисплея iPad Air составила 10,5 дюйма, разрешение — 2224 x 1668 дюйма. Он также поддерживает стилус Apple Pencil.

На аппаратном уровне устройства оказались точными копиями друг друга. Оба планшета работают на процессоре последнего поколения A12 Bionic, что стоит в iPhone XS, XS Max и XR. Объёмы аккумуляторов не разглашаются, но компания утверждает, что устройства проработают 10 часов без подзарядки.

У обоих iPad стоит сканер отпечатка пальца Touch ID. Также они оснащены разменами Lightning и 3,5 мм для наушников.

Планшеты будут продаваться в двух модификациях: на 64 и 256 ГБ накопителя. Оба iPad будут доступны с LTE-модулем и без него. iPad Air будет стоить от 42 990 рублей, iPad Mini — от 32 990 рублей.