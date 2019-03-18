Названа дата презентации смартфонов Samsung, которые удивят качеством фото

Компания анонсировала мероприятие в "Твиттере". На нём будут показаны три устройства линейки A.

Следующая презентация Samsung состоится 10 апреля. Об этом сообщила компания в "Твиттере".

Судя по тизеру, новинки удивят качеством фото. Какие именно смартфоны будут показаны на презентации, не сообщается. Это точно будут устройства линейки A, выпускающиеся для конкуренции с Honor и Xiaomi в бюджетном и среднем сегментах.

Издание PhoneArena полагает, что на этом мероприятии будут показаны три смартфона: Galaxy A90, A60 и A40.

Galaxy A90 будет позиционироваться субфлагманом и станет конкурентом OnePlus 7. Его цена составит около 600 долларов. Он получит Snapdragon 855, но LCD-экран — вместо AMOLED.

Galaxy A60 окажется одним из самых больших смартфонов компании. Он будет оснащён AMOLED-экраном Infinity-U с диагональю 6,7 дюйма. Смартфон получит основную камеру с высоким разрешением и двойную фронтальную, ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч, но смартфон будет работать на чипе среднего уровня Snapdragon 675. Цена устройства составит около 453 долларов.

Galaxy A40 предложит 6,4-дюймовый экран Infinity-U и процессор среднего класса Exynos 7904. Этот девайс окажется среднебюджетным и будет стоить 280 долларов, другой информации о нём нет.