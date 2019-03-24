В тени короля. Что нужно знать о Samsung Galaxy S10 и S10e перед покупкой

Обзоры большого Galaxy S10+ захватили интернет-пространство: они появились в СМИ, на специализированных площадках и даже у непрофильных видеоблогеров. А чем интересны Galaxy S10 и S10e? Лайф протестировал оба смартфона.

Galaxy S10

В 2019 году от дизайнеров Samsung ждали новых решений. Galaxy S9 был тем же Galaxy S8, с незначительными улучшениями экстерьера, дальше пора удивлять. И компания приняла радикальные меры, выпустив полностью безрамочные телефоны — без "чёлок", "капель" и "подбородков". Так они последовали основному направлению в индустрии смартфонов и сгенерировали устройства со свежим, исключительным дизайном, сохранив при этом основные черты линейки вроде скруглённых краёв экрана.

Galaxy S10 и S10+ интересны в первую очередь способом разблокировки. Ультразвуковой подэкранный сканер распознаёт отпечаток даже мокрого, липкого или грязного пальца, на что не способны оптические датчики. На Vivo NEX у нас возникали с этим проблемы, тут — нет. Палец можно прикладывать более неряшливо и под любым углом — датчик без проблем определит владельца.

Такой способ разблокировки появился на смартфонах летом 2018 года. Samsung не стала первой, но сделала самый практичный датчик. И в этом вся суть новых Galaxy. Они не стремятся первыми применить какое-то решение. Подэкранные сканеры отпечатка пальца, тройные камеры, обратную зарядку и "дырявые" дисплеи мы уже видели в других смартфонах — телефоны берут все трендовые возможности и делают их лучше.

Тут также есть сканер лица. Не новое решение, но оно порадует тех, кто переступит через несколько поколений. Это 2D-сканер, менее надёжный и точный. Блогеры заметили, что его можно обмануть фотографией — в Сети есть видео, когда телефон разблокировали по снимку. У нас так не получилось и претензий к работе не возникло.

Популярность в соцсетях смартфоны приобрели благодаря "дырявым" экранам. В Интернете есть множество обоев, где вырез будет смотреться элементом рисунка, также в Google Play есть приложение с ними, а в будущем их соберут в разделе "Обои и темы". Единственный смысл "дырявого" экрана — сделать рамки максимально тонкими и миновать чёлку. Других преимуществ он не даёт: видео воспроизводится в пропорциях 16:9, по краям остаются чёрные полосы, а разработчики игр растягивают картинку, только когда камера не закрывает важный элемент интерфейса. Так, PUBG воспроизводится не на весь экран с чёрной полосой возле селфи-камеры, а Assassin’s Creed Rebellion и Asphalt 9 — на весь.

В плане остальных характеристик Galaxy S10 не устраивает революцию, но и точно не разочаровывает. Смартфон не стремится быть лучшим в чём-то одном, как у флагманов Huawei — камера, а предлагает набор оптимальных характеристик. Экран — как раз из этой серии. Дисплей не побил рекорд по яркости или какому-то другому параметру, он просто очень качественный. Широкий угол обзора — можно отклонить назад, изображение не потеряет контрастность. Очень насыщенные цвета — если включить тёмную тему, дисплей сольётся с рамками. Высокая яркость — удобно пользоваться ясным днём.

Минус дисплея — края. Они изогнуты меньше, чем у Galaxy S9, но всё равно мешают при наборе текста. Если дотянуться пальцем до противоположного края, можно случайно нажать на другую букву. Возникают неудобства и при скроллинге соцсетей — возможны рандомные нажатия на страницы. В общем, изогнутые края выделяют флагманы Samsung и делают их эстетичнее, но на деле этот элемент непрактичен.

Второй приятный момент — звук. Смартфон очень громкий — с ним вы точно не проспите будильник, поставив громкость на максимум. На устройстве приятно смотреть видео без наушников, а при желании можно активировать технологию Dolby Atmos в шторке уведомлений, звук станет ещё громче и объёмнее. С таким перформансом аппарат способен даже заменить портативную колонку.

Смартфон работает на Android 9 с One UI — новой, переработанной оболочкой Samsung. И большинство приятных ощущений было получено именно благодаря ей. Главные нововведения — управление жестами и тёмная тема, а сильнейшая сторона — нетипичная для Android плавность. Внешне прошивка похожа на iOS: иконки той же формы, те же анимации нажатия на клавиши, открытия приложений и выхода в меню многозадачности. И как раз это главный плюс: на смартфоне комфортно набирать текст — от коротких заметок и сообщений в мессенджерах до длинных статей вроде этой. Не нужно менять анимации в настройках и устанавливать сторонние клавиатуры — всё и так удобно.

При знакомстве с телефоном желательно сразу изучить настройки, там можно найти немало приятных возможностей. Например, в шторке уведомлений включить "подсветку Edge", с которой края экрана загорятся при получении уведомлений. Разочаровал только экран блокировки — на нём уведомления показаны не привычным образом, а в виде пиктограмм. Посмотреть их можно, нажав на значки, тогда откроется шторка уведомлений. Одним пользователям это нравится, других — бесит. Логичнее было бы предоставить выбор пользователю, как именно он хочет видеть уведомления.

Камера — тот момент, когда производитель и последовал тренду, и частично пренебрёг современными решениями. Тут стоят три модуля, как и в большинстве флагманов 2019 года: широкий, ультраширокий и телеобъектив. Переключать их можно, нажимая на пиктограммы сверху от кнопки затвора. Все три сенсора выдают снимки с хорошей детализацией насыщенных цветов. Иногда подводит баланс белого, и в таком случае на помощь приходят фоторедакторы вроде VSCO и Adobe Lightroom.

Ночного режима у камеры нет, хотя в прошлом году его добавили почти все Android-вендоры. Производитель верит, что алгоритмы справятся в обычном режиме съёмки. И они справляются. Качество фотографий — выше среднего. Детализация на хорошем уровне, но в кадре появляется много шумов. Они неравномерно расходятся по снимку: в более светлых областях их больше, в областях темнее, наоборот, — меньше, получается неприятный эффект.

Достойное качество видео, ни больше ни меньше. Детализация хорошая, звук и стабилизация — тоже. Для наглядности мы сравнили Galaxy S10 с iPhone 7, в тесте оба смартфона повели себя достойно, флагман этого года закономерным образом оказался лучше, но несильно. Главный недостаток смартфона Apple в частых подёргиваниях картинки, у Samsung они тоже есть, но их гораздо меньше. Стабилизация видео, на наш взгляд, одинаково качественная. Также у Samsung более холодные цвета, хорошо это или нет — дело вкуса.

А фронтальная камера не относится ни к минусам, ни к плюсам смартфона. Тут есть режимы для одиночного и группового селфи, несмотря на наличие одного сенсора. Переключаются они так же, как объективы основной камеры: над кнопкой затвора размещены соответствующие пиктограммы. В идеальных условиях получаются достойные фото, зато при недостаточной освещённости сильно снижается детализация, а в закрытом помещении или при искусственном свете очень заметно нарушается баланс белого — цвета становятся неестественными.

Производительность — то, что не подлежит сомнению в любом флагмане: все игры идут на максимальных настройках графики. В процессе смартфон нагревается, но не сильнее конкурентов. Автономность средняя: при умеренном пользовании в конце дня остаётся 10–15% заряда, при активном воспроизведении мультимедиа и использовании его в режиме модема батарея разряжается к позднему вечеру, поэтому будет не лишним докупить пауэрбанк. Также тут есть обратная беспроводная зарядка, предназначенная в первую очередь для аксессуаров с маленьким объёмом аккумулятора. Протестировать функцию на них нам не удалось, а заряд S10E от S10 доказал, что в этом случае функция совершенно бессмысленная: за час смартфон зарядился на 20%, но при этом S10 разрядился на 50%.

Компания Samsung смогла сделать сбалансированный флагман с привлекательным дизайном, почти без минусов, хотя и без исключительных возможностей. Он подходит почти под любые запросы пользователей. В приоритете может быть много параметров — экран, звук, плавная оболочка, основная камера, современные способы разблокировки, и в каждом случае Galaxy S10 будет достойным вариантом. Таким и должен быть второй смартфон флагманской серии с незначительно урезанной функциональностью. Хотя ему не помешала бы исключительная особенность вроде двойной селфи-камеры с контролем глубины резкости, как в S10+, или увеличенного оптического зума, чтобы быть бесспорно премиальным смартфоном.

Galaxy S10e

На создание этого смартфона Samsung вдохновил iPhone XR — телефон должен предложить главные возможности премиальных моделей и стоить намного меньше, поэтому некоторые комплектующие в нём будут дешевле. Корейцы пошли немного другим путём: iPhone XR с дешёвым LCD-экраном и одной камерой получил Face ID и функцию Depth Control, регулирующую степень размытости фона на заднем плане, — всё, чем привлекают iPhone XS и XS Max. Galaxy S10e лишили главной фишки S10 и S10+ — тут нет подэкранного сканера отпечатка пальца, зато все остальные характеристики остались на премиальном уровне.

Вместо подэкранного датчика здесь — наружный, он расположен на правом торце и совмещён с кнопкой питания. При использовании его проблем не возникает: за счёт миниатюрного корпуса до сканера легко дотянуться и правшам большим пальцем, и левшам — указательным. Размер телефона чуть больше, чем iPhone 7, поэтому вторая рука не задействована.

Зато в Galaxy S10e поставили AMOLED-экран, а не LCD, как в iPhone XR. Разрешение — Full HD+, а не Quad HD+, однако яркость и цветовая палитра на том же, флагманском уровне. Смотреть видео комфортно под любым углом, при пользовании ясным днём проблем не возникает: при максимальной яркости — чёткое изображение.

Дисплей тут, в отличие от S10, плоский, и в некоторых случаях на фоне других моделей, более премиальных, это оказывается даже плюсом. На смартфонах с изогнутыми краями ощущается, что контент ближе, но скроллить соцсети и набирать текст не всем удобно — часто происходят случайные нажатия. Плоские края и чуть утолщённые рамки выглядят менее эффектно, но нет проблем с рандомными нажатиями. Интересно, что даже с плоскими краями на смартфоне есть "подсветка Edge", когда края загораются при получении уведомлений, и дополнительное меню Apps Edge, куда можно поставить самые важные приложения.

Смартфон сохранил также обратную зарядку, благодаря чему можно подпитывать беспроводные наушники и смарт-часы от корпуса. Видимо, компания решила продвигать аксессуары таким образом, а не путём отказа от разъёмов.

Двойная камера — с широким модулем и телеобъективом. Она лишена зума — с увеличением кадра теряется качество, но в остальном камера флагманская и одна из лучших на рынке. Сенсоры в ней такие же, как в S10 и S10+, с ними получаются достойные фотографии почти в любых условиях без необходимости заходить в настройки. Особенно хорошо удаётся отделить объект на первом плане от фона — получается имитация эффекта боке.

Видео такого же качества, как на S10: хорошая стабилизация, чёткий и объёмный звук.

Динамики такие же, как в S10, — очень громкий звук, а при включении технологии Dolby Atmos становится ещё громче и объёмнее. Производительность такая же: заряда аккумулятора хватает на день работы при активном пользовании — соцсети, мессенджеры и даже YouTube в оконном режиме, когда потребляется очень много энергии. Но не больше. На ночь в любом случае придётся ставить смартфон на зарядку.

С таким набором возможностей "удешевлённый" Galaxy S10e — это полноценный флагман с трендовой внешностью и топовыми характеристиками. Выбрав его вместо S10 и S10+, вы лишитесь разве что оптического зума и подэкранного сканера отпечатка пальца, по всем остальным параметрам он работает на том же, топовом уровне. А в отличие от S8 и S9, девайс предлагает более современный, полностью безрамочный корпус.

Напрягает разве что цена смартфона. 57 тысяч рублей в официальных магазинах — слишком много для устройства с урезанной функциональностью, на этом уровне обитает бескомпромиссный Huawei Mate 20 Pro с лучшей камерой на рынке. В "серых" точках S10e уже можно взять за 45 тысяч рублей, и при такой стоимости смартфон становится почти идеальным и безальтернативным лидером в своём ценовом сегменте, а с официальной ценой он просто хороший.

Будет ли такая модель успешной в Android-сегменте, неизвестно. Если безрамочному iPhone с Face ID популярность была гарантирована, то в случае с S10e всё туманно. Начало продаж тоже не вселяет оптимизма, модель раскупается хуже всех среди новинок. Тем не менее у Samsung получилось сгенерировать топовый аппарат, безболезненно снизив его себестоимость.

Расклад такой: если нет возможности или желания покупать S10 и S10+, но хочется взять Samsung, наиболее рациональный выбор — S10e, а не его подешевевший предшественник.