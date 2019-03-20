Новый iPad Mini — суперхит или провал Apple?

После долгой череды слухов Apple всё же анонсировала iPad Mini нового поколения. Причём довольно внезапно — без тизеров и намёков. Как бы то ни было, это хорошая новость, так как маленькие iPad всегда пользовались большим спросом. Ведь Mini зарекомендовали себя как хорошо сбалансированные iOS-гаджеты с адекватным ценником. И многие ждали, что Mini 5 продолжат эту традицию. Лайф разбирался, получилось у Apple на этот раз или нет.

Новый iPad Mini — устройство компромиссов, но это нормально

Последний iPad Mini вышел аж в 2015 году. Почти четыре года для планшетов Apple не прошли незаметно. Появилась простая, но приятная мелочь True Tone, Apple Pencil покорил сердца художников, процессоры заручились поддержкой ИИ, Touch ID заменили на Face ID, кардинально поменялся дизайн. Mini 5 "нафаршировали" не всем перечисленным, но это совсем не катастрофа, ведь маленькие iPad всегда были компромиссными устройствами. В этом плане новинка следует традиции.

Экран у неё 7,9-дюймовый. Матрица — привычная IPS с разрешением 1536 на 2048 точек. Из нового — поддержка True Tone. Напомним, это фишка Apple, регулирующая температуру подсветки экрана в зависимости от обстановки. Также появилась поддержка фирменного "карандаша", но только первого поколения. Отличаются версии Apple Pencil дизайном и функциями. Причём довольно сильно и в пользу второго поколения.

С вычислительным блоком тоже не всё однозначно. В новом Mini стоит новейший процессор A12 Bionic. Такой же работает в iPhone XS. Он на 50% энергоэффективнее и на 15% мощнее А11. Что уж говорить про А8, который установлен в Mini 4. Объём встроенной памяти — 64 ГБ или 256 ГБ. Традиционная вилка для Apple — либо мало, либо много, среднего не дано. Объём оперативной памяти купертиновцы традиционно не раскрывают. Хотя поговаривают, что здесь всё те же 2 ГБ. И плохо, если так. Даже несмотря на чудеса оптимизации iOS. Для сложных проектов в графических редакторах двух гигов, скорее всего, будет маловато. В том же iPhone XS, например, оперативки 4 ГБ. В последнем iPad Pro — все 6 ГБ. Не раскрывает производитель и ёмкость аккумулятора. Но Apple обещает до 10 часов работы без подзарядки.

Внешне гаджет не изменился. И здесь, пожалуй, Apple стоит поругать. Уж очень много времени и причин было у корпорации на переосмысление дизайна компактного планшета. Более того — у Apple даже референс отличный есть — красавец iPad Pro последнего поколения. Но нет, вендор, похоже, решил, что нового фирменного чехла цвета свежая папайя с него хватит.

Заднюю камеру производитель, судя по всему, не менял: здесь всё те же 8 МП и апертура f/2,4. Едва ли кто-нибудь возьмёт iPad для фотосессий. Фронталку же улучшили: теперь у неё не позорные 1,2 МП, а приемлемые 7 МП. При этом у нового Mini нет Face ID. А хотелось бы. Снимать блокировку экрана предлагают по старинке — через Touch ID.

iPad Mini любили не только за компактность

В 2012 году, когда вышел первый Mini, компания Apple уже начала добивать 10-дюймовые планшеты на рынке. Однако оставалась ниша, которую купертиновцы проигрывали Android, — популярные тогда 7- и 8-дюймовые таблеты. Воротилами в этом сегменте в те времена были Galaxy Tab, Kindle от Amazon и Nexus от Google. Но пришла Apple, и скоро про Nexus и Kindle все забыли.

Первый iPad Mini не был идеальным. Его ругали хотя бы за устаревший экран, но при этом хвалили эргономичность устройства и его доступность. Люди закрывали глаза на минусы и сметали новинку с полок. В первые выходные был поставлен рекорд продаж среди всех iPad. Всё потому, что Mini стал самым доступным и ещё со сносным железом. Тот же iPad 3, представленный на полгода раньше, стартовал с 499 долларов, а за Mini просили всего 329 баксов. Да, второй Mini стоил уже 399 долларов, но это не мешало ему оставаться самым дешёвым, но всё ещё актуальным. Этот статус серия удерживала вплоть до четвёртой итерации.

Однако устоявшаяся парадигма сломалась. После Mini 4 компания Apple несколько лет тянула со следующей итерацией доступной модели. Только в 2017-м, два года спустя, компания Тима Кука выпустила новый дешёвый планшет — iPad пятого поколения. С посредственным, но уже 10-дюймовым экраном, с хорошими характеристиками и, что важно, всего за 329 долларов. В следующем году вышел iPad шестого поколения, подтянутая версия предыдущей модели за всё те же небольшие деньги.

С этим трудно смириться, но сегодня iPad Mini не нужны

Apple отказалась от Mini по простой причине — у смартфонов выросла диагональ дисплеев. В момент выхода Mini 4 компания Тима Кука уже год продавала 5,5-дюймовый iPhone 6 Plus. В случае с Android производители "заряжали" смартфоны даже 6-дюймовыми матрицами. Популярность фаблетов не могла не сказаться на продажах Mini. Именно поэтому Apple вскоре сделала логичный ход — дала пользователям полноценный 10-дюймовый планшет по цене миниатюрного.

Сейчас Mini нужны и того меньше, поскольку рамки экранов у смартфонов стали тоньше, а дисплеи больше. Производители давно адаптировались под все потребительские запросы: для тех, кому нужна диагональ побольше, они выпускают увеличенные версии флагманов. Например, у Galaxy S10 диагональ дисплея 6,4 дюйма.

Отсюда вытекает первое сомнение в том, что iPad Mini 5 вернёт былую славу серии. Просто зачем сегодня нужны эти почти 8-дюймовые уродцы, когда есть гораздо более компактные фаблеты с чуть меньшей диагональю? Переработай Apple дизайн, возможно, разговор был бы другим.

Ну и, конечно, вторым большим недостатком новинки является ценник в 399 долларов. Да, Mini 4 стоил так же, но, напомним, он был всё ещё самым дешёвым и современным планшетом Apple. Сегодня же ситуация другая: параллельно с Mini 5 существует iPad шестого поколения за 329 долларов. Да, у него чуть хуже экран и чуть слабее процессор, но он всё же полноценный представитель своей категории устройств.

В России и вовсе не странно ожидать здоровой конкуренции между iPad прошлого и новинками. Уж очень велика разница в цене. За Mini 5 компания Apple просит от 32 999 рублей, при этом iPad шестого поколения стоит от 25 414 рублей. В маркетплейсах прошлогодний iPad ещё дешевле. А вот на Mini уценок в ближайшее время ждать не стоит.

В общем, по всем параметрам покупка iPad 2018 сегодня кажется более адекватной, чем покупка нового Mini. Единственная целевая группа новинки — люди, которым необходим мощный, но при этом компактный iPad.