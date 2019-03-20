Покупки смартфонов по Trade-in выросли в 4 раза

Ретейлеры уверены, что такая программа хорошо стимулирует продажи дорогих телефонов.

Объединённая компания "Связной | Евросеть" зафиксировала высокий рост популярности программы Trade-in в 2019 году.

В январе-феврале 2019 года число пользователей, воспользовавшихся услугой, увеличилось на 386% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество сданных смартфонов составило 35 тысяч штук.

Чаще всего по Trade-in покупают iPhone XR и Samsung Galaxy S9 и S9+, как правило, клиенты сдают iPhone 5S, iPhone 6S и iPhone 7.

По мнению магазина, Trade-in хорошо стимулирует продажи дорогостоящих смартфонов. Также для покупателя это способ получить новый телефон с большой скидкой.