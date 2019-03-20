Замена дисплея в Samsung Galaxy S10 оказалась дороже самих смартфонов

В корейских смартфонах стоят новые, "дырявые" экраны. Оказалось, что они очень дорогие.

В Сети появились цены ремонта смартфонов Samsung Galaxy S10 для китайского потребительского рынка. В некоторых случаях цена услуги дороже самих смартфонов.

Так, Galaxy S10e в базовой комплектации продаётся за $750, а замена экрана в этой модели стоит $800. Замена дисплея на Galaxy S10 оценивается в $960, а на Galaxy S10+ — в $1060.

Ценообразование логично. В новых моделях стоят OLED-экраны Infinity O с вырезами под камеру отдельно от верхней рамки. Также в моделях S10 и S10+ под дисплеями расположен сканер отпечатка пальца, что тоже влияет на стоимость его ремонта.

Для сравнения, за замену дисплея в iPhone XS придётся отдать $279, полный ремонт смартфона обойдётся в $549. Поменять экран на iPhone XS Max дороже — $329. Полный ремонт — $599.