iPhone следующего года наконец выйдут без "чёлок"

Куда именно компания уберёт селфи-камеру, неизвестно. Но она её уберёт, экран будет чистым.

Издание ET News узнало, что iPhone 2020 года лишатся вырезов под фронтальную камеру.

Apple также выпустит три смартфона, все они получат OLED-экраны. Диагонали дисплеев составят 5,8, 6,06 и 6,4 дюйма. Куда компания уберёт фронтальную камеру, датчик приближения и верхний динамик, неясно. Известен сам факт отсутствия "моноброви".

В 2019 году выйдут также три iPhone. В них, как и у двух предыдущих поколений, будут "чёлки". Также преемник XR в этом году выйдет с LCD-экраном, а в следующем — с OLED. Apple теперь использует один дизайн в течение трёх лет.

Сейчас производители обходятся без "челок", выпуская смартфоны с "дырявыми" экранами. Они уже стоят в Honor View 20 и Samsung Galaxy S10. Также известно, что Samsung собирается спрятать селфи-камеру под экран. Когда выйдет такой смартфон, неизвестно.