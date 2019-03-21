Названа российская цена замены дисплея в Samsung Galaxy S10

Стоимость услуги в нашей стране в 2,5 раза дешевле, чем в Китае, если верить последним слухам.

Samsung назвала стоимость ремонта экрана в смартфонах Galaxy S10.

Средняя стоимость замены дисплея в Galaxy S10e составит 12 950 рублей. Цена формируется на основе стоимости запчастей и времени работы. Обычно процедура по замене экрана занимает 1 час.

Ранее в Сети появились расценки сервисных услуг для Китая. Там указано, что замена экрана стоит дороже самих смартфонов. Galaxy S10e в базовой комплектации продаётся за $750, а замена экрана в этой модели оценивается в $800.

Блогеры уже протестировали Galaxy S10 на прочность. Смартфоны трудно поцарапать, но всё ещё легко разбить — по крайней мере, падения на бетон с высоты 1,8 метра они не выдержали.