Известны первые подробности о браслете Xiaomi Mi Band 4

Судя по полученным данным, компания снова выпустит две версии аксессуара, одна из которых будет доступна эксклюзивно в Китае.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 прошёл сертификацию в базе Bluetooth SIG. Журналисты изучили данные и выявили особенности аксессуаров.

Браслет выйдет в двух версиях, как и Mi Band 3, — с чипом NFC и без него. Первая версия будет продаваться эксклюзивно для Китая и позволит оплачивать поездки на общественном транспорте.

Также Mi Band 4 будет поддерживать новый для себя стандарт беспроводного соединения Bluetooth 5.0. Третье поколение поддерживает стандарт Bluetooth 4.2.

Xiaomi Mi Band 4 представят в 2019 году. Топ-менеджер Xiaomi сказал, что браслет вряд ли покажут в марте или апреле, но заверил, что он точно выйдет в этом году и удивит новыми возможностями.