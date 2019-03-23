Пользователи iPhone переходят на Android-смартфоны, потому что они лучше

Аналитики сообщают, что жители Китая уходят со смартфонов Apple из-за дороговизны и более привлекательных предложений от местных производителей.

Ресейлеры и аналитики утверждают, что продажи iPhone в Китае снизились не только из-за высоких цен, но и более функциональных смартфонов местных производителей. Об этом сообщает 9to5mac.

iPhone X стал первым смартфоном компании ценой выше одной тысячи долларов. Пользователи оказались не готовы платить столько денег за телефон. Нишу смартфонов в 500–800 долларов заняли китайские модели, и спрос на них оказался высоким.

На этом основании многие пользователи перешли с iPhone на Android. Кроме того, в этих телефонах оказалось больше возможностей. К примеру, качество камеры во флагманах Huawei гораздо выше, чем в iPhone. То же самое относится и к другим производителям. Также в Android больше функций, чем в iOS.

Apple осознаёт своё положение. Компания снизила стоимость своих смартфонов последнего поколения и стабильно открывает промокампании в стране.