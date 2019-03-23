Новые iPhone получат быструю зарядку в комплекте и зарядят AirPods от корпуса

Авторитетный японский блог поделился новой информацией о следующем поколении смартфонов Apple.

Издание MacOtacara поделилось новой информацией об iPhone следующего поколения.

По информации издания, производитель наконец положит в комплект быструю зарядку. На адаптере будет стоять порт USB-C, сам смартфон сохранит Lightning.

В комплект положат 18-ваттный адаптер, что находится в коробке с iPad Pro (2018). Сейчас его можно купить для iPhone отдельно, также придётся докупить переходник Lightning/USB-C.

Помимо того, новые iPhone получат функцию обратной зарядки и смогут подпитывать AirPods и Apple Watch. Напомним, на этой неделе компания выпустила новое поколение беспроводных наушников, футляр которых поддерживает беспроводную зарядку.

Внешне главной особенностью следующих iPhone будет тройная камера. MacOtacara уже публиковала рендер. Ранее Лайф собрал все слухи о новом поколении смартфонов Apple.